Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA/ arşiv]
Tekirdağ'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 34 paket ve 50 gram bonzai, ruhsatsız pompalı tüfek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 255 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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