Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köy Covid-19 nedeniyle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çorum'da bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı Akyazı köyüne 10 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verdi.
Ayrıca yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılmayacak.
Köyde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçları İl Jandarma Komutanlığınca karşılanacak.
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