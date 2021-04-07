Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan tampon bölgede yer alan aktarma alanına geçen TIR'lardan, burada yükler boşaltılıp, yeniden Türkiye'ye getiriliyor. Cilvegözü’nden günlük ortalama 280- 300 TIR çıkış yapıyor. Zaman zaman araç yoğunluğu yaşanan kapıda alınan önlemler çerçevesinde TIR’lar sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor.



