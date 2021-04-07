Haber Giriş: 7 Nisan 2021 Çarşamba 15:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda ihracat yoğunluğu yaşanıyor
[Fotoğraf: DHA]
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden inşaat ve petrol ürünleri ile çeşitli gıda maddeleri yüklenen TIR’lar, Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapıyor.
Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan tampon bölgede yer alan aktarma alanına geçen TIR'lardan, burada yükler boşaltılıp, yeniden Türkiye'ye getiriliyor. Cilvegözü’nden günlük ortalama 280- 300 TIR çıkış yapıyor. Zaman zaman araç yoğunluğu yaşanan kapıda alınan önlemler çerçevesinde TIR’lar sıra numarası ile gümrük sahasına giriyor.
Etiketler: İhracat
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