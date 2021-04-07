Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi'nde yaşayan Süleyman Eken'den (55) haber alamayan Diyarbakır'daki annesi Sultan Akhan, 13 Ocak 2020'de Silvan Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arama çalışması gerçekleştirildi. Cinayet şüphesi üzerine Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, güvenlik kamera görüntülerini ve telefon kayıtlarını inceledi.

Eken'in en son O.Y. ve kardeşi M.Y. ile görüştüğünü tespit eden ekipler, soruşturmayı genişletti.

Döşemealtı ilçesinde ormanlık alanda tek katlı evde annesiyle yaşadığı belirtilen kardeşlerin adresinin bulunduğu çevrede arama yapıldı, iş makineleriyle 30-35 noktada kazı gerçekleştirildi. Kadavra köpeği "Melo" ile sürdürülen aramada Eken'in cesedi parçalanmış halde evin bahçesindeki foseptikte bulundu.

Polis ekipleri, itfaiyenin de desteğiyle cesedin çukurdan çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Cinayet şüphelisi 2 kardeş gözaltına alındı.

Eken'in, borç meselesi yüzünden öldürüldüğü değerlendiriliyor.