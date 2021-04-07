Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde mal ve ticareti", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda Kilis, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Hatay ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Kilis Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.