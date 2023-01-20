Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Kemalettin Mahallesi'ndeki iş yeri ile Cemaliye Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.
Aramalarda çeşitli mitarlarda uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve 20 bin 180 lira bulundu.
Gözaltına alınan H.A, M.A.K, M.K, B.N, A.Ö ve F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ
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