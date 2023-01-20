İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Kemalettin Mahallesi'ndeki iş yeri ile Cemaliye Mahallesi'ndeki evde arama yaptı.

Aramalarda çeşitli mitarlarda uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve 20 bin 180 lira bulundu.

Gözaltına alınan H.A, M.A.K, M.K, B.N, A.Ö ve F.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.