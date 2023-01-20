Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direğe çarpan sürücü ağır yaralandı
Kırıkkale'de Elektronik Denetleme Sistemi direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Ali E. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüjdeki EDS direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ali E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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