Şükrüpaşa Mahallesi Hisar Sokak'ta ikamet eden anne, evde bebeğinin burnundan kan gelmesi ve vücudunda morluklar oluşması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Eve gelen sağlık ekipleri, hareketsiz olan bir aylık erkek bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri evde inceleme yaptı.

Yaşamını yitiren bebek, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.