Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 22:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te motosiklet yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yayaya çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muharrem S. idaresindeki motosiklet, Kasımpaşa Mahallesi Şenkal Caddesi'nde yaya Fahrettin Ç.'e çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Muharrem S., olay yerinde hayatını kaybetti.
112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki mobese kameralarınca kaydedildi.
Etiketler: Bilecik
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