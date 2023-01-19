Bakü'deki programda, inşaat, finans, kültür, sanat ve turizm başta olmak üzere birçok farklı sektörle ilgili yatırım fırsatları konuşuldu.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, 3 kıtaya hükmetmiş Osmanlı'nın şehri Bursa'yı, Azerbaycan'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını bildirdi.

Turizmin yanında bir doğa kenti olan Bursa’nın, Türkiye'nin büyük sanayi şehirlerinden olduğunu vurgulayan Bağcı, Azerbaycan'a Türkiye'den birçok yatırımcı ve girişimcinin yeni yatırım fırsatları için geldiğini kaydetti.

Bağcı, Atış Şirketler Grubunun da bu girişiminin mutluluk verici olduğunu belirterek, "Atış Şirketler Grubu, Azerbaycanlı kardeşlerimize hem yatırım hem de hayatının belli bir dönemini tarih ve doğa şehri Bursa'da Türk kardeşleriyle birlikte yaşama imkanı sunuyor. Yalnızca inşaat alanında değil, savunma sanayisi ve teknoloji alanında yatırımlarına devam eden Atış Şirketler Grubunun Azerbaycan’daki her alandaki tanıtım faaliyetlerini önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Gönül coğrafyamızda kim varsa dara düştüğünde bizi yanında bulsun istiyoruz"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi olarak Azerbaycan ile kardeşlik bağlarını her geçen gün güçlendirmeye devam ettiklerini anlatarak, "Şika kenti ile kardeş belediyeyiz. Şuşa ile de kardeşlik anlaşması için meclisimizden karar aldık. Şehit Azerbaycanlı Tümgeneral Polad Heşimov'un ismini Bursa'da bir parka vererek yaşatıyoruz. Gönül coğrafyamızda kim varsa dara düştüğünde bizi yanında bulsun istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Programın sonunda Azerbaycanlı Tar Sanatçısı Şehriyar İmanov, davetlilere konser verdi.