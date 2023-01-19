Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beypazarı'nda planlı elektrik kesintisi yapılacak
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ. Ankara'nın Beypazarı ilçesinin bazı mahallelerinde, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları kapsamında 20 Ocak'ta planlı elektrik kesintisine gidileceğini duyurdu.
İlçenin Kırbaşı Mahallesi ile Hacıkara ve Başağaç mahallelerinin bazı alanlarına enerji sağlayan şebekelerde iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.
Bu nedenle Kırbaşı Mahallesine 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, Kayabükü, Hacıkara mahalleleri ile Başağaç mahallesinde 304. Sokaktan 318. Sokak'a kadar 11.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Etiketler: Ankara
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