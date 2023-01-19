İlçenin Kırbaşı Mahallesi ile Hacıkara ve Başağaç mahallelerinin bazı alanlarına enerji sağlayan şebekelerde iyileştirme çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle Kırbaşı Mahallesine 10.00 ile 13.00 saatleri arasında, Kayabükü, Hacıkara mahalleleri ile Başağaç mahallesinde 304. Sokaktan 318. Sokak'a kadar 11.00 ile 17.00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.