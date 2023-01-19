Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Edirne'nin Keşan ilçesinde ele geçirilenlerin tarihi eser olduğu değerlendirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde 3 evde arama yaptı.
Aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 115 metal obje ile 3 metal arama dedektörü ele geçirildi.
Şüpheli 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Edirne
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