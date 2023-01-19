İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Kent merkezinde yapılan operasyonda E.H'nin evi ve iş yerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan A.Ç'nin üzerinde ise uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Ç, gözaltına alındı.