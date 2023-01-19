Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe 20:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sahte içki üretip sattıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, restorana çevirdikleri gecekonduda sahte içki üretip sattıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacı Bayram Mahallesi'nde sahte alkollü içki üretimi yapıldığını ve bu içkilerin restorana çevrilen gecekonduda müşterilere servis edildiğini belirledi.
Operasyon düzenleyen ekipler, işletmeciler S.A ve Y.T gözaltına alındı.
Gecekonduda yapılan aramalarda, bir kısmı şişelenmiş toplam 600 litre sahte alkollü içkiye el konuldu.
Etiketler: Ankara
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