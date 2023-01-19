Arnavutköy'de sahte belge düzenlemek ve uyuşturucu maddeyle bağlantılı suçlardan aranan 2'si kadın 4 zanlının yakalanması amacıyla jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Büyükçekmece'de olduklarını tespit ettikleri şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, 4 kişinin bulunduğu aracı durdurmak istedi.

Jandarma, tüm uyarılara rağmen kaçan şüphelilerin bulunduğu aracın lastiklerini silahla ateş ederek patlattı.

Otomobil, yol üzerindeki bazı araçlara çarparak kaçışını sürdürdü. Bunun üzerine jandarma aracı, şüphelilerin bulunduğu otomobile çarparak durmasını sağladı. Otomobildeki 4 zanlı gözaltına alındı.