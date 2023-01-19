Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Sürücü Ramazan E. hakkında daha önce Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı belirlendi.

Şüphelinin üzerinde ve araçta arama yapan ekipler, motor kaputu içine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde 1460 sikke ve 10 obje ile kaçakçılıktan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirdi.

Sikke ile objelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan E, tutuklandı.