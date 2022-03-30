Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 08:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekiplerince otomobilde 1 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde kısa süreli takibin ardından şüpheli bir otomobili durdurdu.
Otomobildeki aramada 1 kilo 900 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan S.G. ve N.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu Jandarma Genel Komutanlığı
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