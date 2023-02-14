Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 09:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da üniversite hastanesinde afet polikliniği kuruldu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Hastanesinde kurulan afet polikliniği, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen afetzedelere hizmet verecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde depremden etkilenen vatandaşların başvurabilecekleri afet polikliniği kuruldu.
Afet polikliniği, afetzedeler için hizmete başladı.
Poliklinik de kente gelen depremzedelere yaşadıkları travmanın etkilerini azaltmak, gelişebilecek ruhsal bozukluklar açısından koruyucu ve tedavi edici hizmetler sunulacak.
Etiketler: Tekirdağ
Son Haberler
- 11:33
- 11:31
- 11:30
- 11:33
- 11:29
Sıradaki Haber
Uşak'tan depremden etkilenen illere 891 bin 636 battaniye gönderildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz