Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniklerinde depremden etkilenen vatandaşların başvurabilecekleri afet polikliniği kuruldu.

Afet polikliniği, afetzedeler için hizmete başladı.

Poliklinik de kente gelen depremzedelere yaşadıkları travmanın etkilerini azaltmak, gelişebilecek ruhsal bozukluklar açısından koruyucu ve tedavi edici hizmetler sunulacak.