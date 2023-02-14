Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 07:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somaliland'deki çatışmalarda bir haftada 81 kişi öldü, 490 kişi yaralandı
[Temsili fotoğraf: AFP]
Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland güçleri ile muhaliflerin arasında Las Anod kentinde çıkan çatışmalarda son bir haftada 81 kişi öldü, 490 kişi yaralandı.
Las Anod Hastanesi Genel Müdürü Abdimajid Hüsen Sugulle, yaptığı açıklamada, çatışmada tıp merkezinin dahi bombalandığını ifade ederek, çatışmaların sürmesi halinde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulamayacaklarını söyledi.
Sugulle, şimdiye kadar 81 kişinin öldüğünü, 490 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Etiketler: Somali
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