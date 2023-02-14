Las Anod Hastanesi Genel Müdürü Abdimajid Hüsen Sugulle, yaptığı açıklamada, çatışmada tıp merkezinin dahi bombalandığını ifade ederek, çatışmaların sürmesi halinde yeterli ilaç ve tıbbi malzeme bulamayacaklarını söyledi.

Sugulle, şimdiye kadar 81 kişinin öldüğünü, 490 kişinin de yaralandığını kaydetti.