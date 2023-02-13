Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile Stockholm'de bir araya gelen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ikili görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kristersson, bugünkü görüşmelerde esas olarak Avrupa'nın güvenliğini konuştuklarını belirterek, Ukrayna'nın Avrupa'ya entegrasyonunun son derece önemli olduğunun altını çizdi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'nin (AB) parçası olduğunu ifade eden Kristersson, "Ukrayna'nın aday ülke olmasına yönelik adımları takdirle karşılıyoruz. Ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımının organizasyonu daha güçlü kılacağını düşünüyoruz." dedi.

"Depremler tarihi boyutta bir trajedi"

Kristersson, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Moskova'nın varlıklarına el konulduğunu hatırlatarak, "Şüphesiz doğru şekilde ele alınması gereken çok miktarda para var. Birlik olmamız gerekiyor ve bu varlıkların Rusya'ya geri dönmemesi için Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanılması gerektiğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Kristersson, "Bu, tarihi boyutta bir trajedi. İsveç olarak hem AB'nin çabalarına öncülük ediyor hem de kendimiz maddi ve insani destek sağlıyoruz. Türkiye ve Suriye'nin Avrupa'nın desteğine güvenmelerini istiyoruz. Mart ayında Avrupa Komisyonu ile organize edilecek bir bağış konferansını duyurduk. İsveç Dışişleri Bakanı, Türk makamlarıyla koordinasyon içinde, Türk mevkidaşı ve Komisyon ile bu konferansı organize etmek için yakın temas halinde." diye konuştu.

"Leopard tanklarından oluşan koalisyonun büyüyeceğine inanıyorum"

Polonya Başbakanı Morawiecki de Rusya'nın Ukrayna'ya diz çöktürmeyi ve Avrupa'nın birliğini bozmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Avrupa şu an her zamankinden daha fazla birlik içinde. Jeopolitik kırım anlarında kimse kenara çekilemez. Ya özgürlüğü ya da zorbalığı, ya demokrasiyi ya da emperyalizmi, ya uygarlığı ya da barbarlığı seçmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi gerektiğine işaret eden Morawiecki, "Polonya bu konuda sorumluluk almaya hazır. Bu konuda kuzeyden ve güneyden müttefiklere ihtiyacımız var. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü askeri potansiyelimizi güçlendirmekle kalmayıp Rusya'ya da Avrupa'yı dağıtamayacağına dair net bir mesaj olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Morawiecki, Türkiye ile Polonya'nın iyi ilişkilere sahip olduğunu ve bu konuda Ankara ile görüştüklerini, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımıyla ilgili ABD ile de çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Rusya'ya uygulanacak yaptırımlarla ilgili yeni paketin sorulması üzerine Morawiecki, "İsveç ve Polonya olarak 10. yaptırım paketi konusunda aynı fikirdeyiz. Sağlam ve mümkün olduğunca sert olmasını istiyoruz. Yeni yaptırım paketinin sağlam olacağına ve Rusya'ya Kremlin'in baskılarına teslim olmayacağımıza dair güçlü sinyaller göndereceğine inanıyorum." yanıtını verdi.

Morawiecki, Rusya'nın el konulan varlıklarına işaret ederek, "Polonya, Ukrayna'nın yeniden inşası veya tüm Avrupa vatandaşlarının enerji faturalarını düşürmek için Rus varlıklarına tamamen el konulmasından yanadır." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya Polonya tarafından ciddi askeri destek sağlandığının altını çizen Morawiecki, şunları kaydetti:

"Leopard tanklarından oluşan koalisyonun büyüyeceğine inanıyorum ve İsveç'in de eğer yanlış hatırlamıyorsam, 100'den fazla Leopard tankı var. Polonya zaten 250 Sovyet tipi tank teslim etti ancak bunların yanı sıra 60 modern tankı Ukrayna'ya teslim edeceğiz ve bunun üzerine 14 Leopard tankı da vereceğiz. Bu cephede çok aktif olmak istiyoruz çünkü dediğim gibi özgürlük çizgisinin artık Ukrayna'daki savaş alanı çizgisi olduğuna ve Polonya'nın da İsveç'in de mücadelelerinde, Ukraynalı dostlarımızı desteklemek için mümkün olan her şeyi yapması gerektiğine inanıyoruz."

"Erdoğan'a ve Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum"

Morawiecki, konuşmasında, Türkiye ve Suriye'de yaşanan deprem nedeniyle üzüntülerini de dile getirerek, "Mümkün olduğu kadar fazla insanın kurtarılması için en iyi kurtarma ekiplerimizi, itfaiyecilerimizi ve yardımlarımızı Türkiye'ye ilettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hükümete ve Türk halkına en derin taziyelerimi sunuyorum. Suriye halkına bu trajedi hakkında üzüntülerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.