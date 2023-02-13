Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Almanya Ukraynalı askerlere Leopard tankları konusunda eğitim vermeye başladı
[Fotograf: AP]
Almanya ordusunun, Ukrayna askerlerine Leopard 2 ana muharebe tankları konusunda eğitim vermeye başladığı açıklandı.
Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Nadine Krüger, Ukrayna askerlerinin eğitiminin Aşağı Saksonya eyaletinde Munster’deki Tank Okulunda gerçekleştiğini, askerlerin bugün eğitime başladığını belirtti.
Krüger, eğitimin yılın ilk çeyreğinin sonunda tamamlanacağını kaydetti.
Alman hükümeti, Ukrayna’ya 14 Leopard 2 A6 tipi ana muharebe tankı vereceğini açıklamıştı.
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