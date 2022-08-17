Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da trafik ekiplerinden uygulama
[Fotograf: İHA]
Tekirdağ’da trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında trafik denetimi gerçekleştirildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerince şehrin birçok noktasında geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirildi.
Denetimlerde, araçlar durdurularak egzozları, ışık donanımları, sürücülerin alkol denetimleri, emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.
Yapılan denetim ve kontrollerde egzoz sesi yüksek, emniyet kemeri kullanmayan vb. kural ihlali görülen araç sürücülerine idari para cezası uygulanarak eksiği görülen araçlar trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çektirildi.
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