Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:15Son Güncelleme: Kaynak: İHA
21 ayrı suçtan aranıyordu, jandarmadan kaçamadı
[Fotoğraf: (Arşiv)]
Aksaray’da 21 ayrı suçtan aranması olan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 19 ay 29 gün hapis cezası bulunan kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.
Aksaray'da 7 hırsızlık, 4 uyuşturucu, 2 konut dokunulmazlığını ihlali, 2 tehdit hakaret suçları gibi 21 suç kaydı olan ve hakkında 10 yıl 19 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin, Yenikent beldesinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti.
27 yaşındaki Yasin T., beldede bulunan bir ikamette saklandığını belirleyen jandarma, bir süre takibe aldığı adrese operasyon düzenledi.
Sivil ve resmi jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli saklandığı ikamette kıskıvrak yakalandı.
Sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülen şüpheli buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Aksaray Hırsızlık Uyuşturucu
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