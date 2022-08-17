Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi'nde U.A. ile Yılmaz Koçboğa arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.A, Koçboğa'yı bıçakla yaraladı.
Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçboğa, yapılan müdahalelere kurtarılamadı.
Polis ekipleri U.A'yı gözaltına aldı.
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