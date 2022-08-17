Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta bulunan yaralı tilki tedavi altında
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaralı halde bulunan tilki tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Çamcılar köyünde yaralı tilki gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
İlk müdahalenin ardından veteriner hekime teslim edilen tilki, tedavisinin ardından doğal yaşam ortamına salınacak.
Etiketler: Zonguldak
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