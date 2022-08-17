Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Rıfat Aslan idaresindeki otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Boğazköy yakınında Mehmet Güreşci'nin kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Aslan ile Rıfat, Ülker ve Melisa Acar yaralandı.
Bucak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rıfat Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Burdur Trafik Kazası
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