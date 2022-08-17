Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde başıboş bir at koşarak araçların önüne atladı.

Bir süre ana yolda gezen at daha sonra mahalle aralarına inerek gözden kayboldu.

O anlar trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi.