Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 15:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da başıboş at trafiği alt üst etti
[Fotograf: İHA]
Bursa'da başıboş at, trafiği alt üst etti. O anlar trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi.
Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'nde başıboş bir at koşarak araçların önüne atladı.
Bir süre ana yolda gezen at daha sonra mahalle aralarına inerek gözden kayboldu.
O anlar trafikteki bir sürücü tarafından görüntülendi.
Etiketler: Bursa
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