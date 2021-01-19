Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte, gündüz sıcaklığı da çok fazla değişmedi.
Sıcaklığın sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentte ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.
Kentte soğuktan bazı süs havuzları da dondu.
Belediye ekipleri olumsuz hava koşullarından etkilenen sokak hayvanları için belli noktalara yiyecek bırakıyor.
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