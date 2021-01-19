Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 15:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de DEAŞ şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütü soruşturmaları kapsamında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda çalışma yapıldı.
Çalışmada, DEAŞ terör örgütünde silahlı eğitim aldığı tespit edilen Suriye uyruklu 23 yaşındaki H.H. düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, terör örgütleri ile iltisaklı olduğu öne sürülerek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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