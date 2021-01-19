Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kentte dün geceden itibaren yağan kar nedeniyle Pervari ilçesinde 18 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Ekiplerin gece boyu yoğun çalışma yürüttüğünü dile getiren Canpolat, Pervari'de kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Canpolat, Şirvan ve diğer ilçelerde de belirli aralıklarla yağan kardan dolayı kısmen kapanan köy yollarının çalışmalarla ulaşıma açıldığını kaydetti.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de Şirvan ilçesinde yoğun tipiye rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Nallıkaya köyü mevkisinde yoğun tipi nedeniyle çalışmaları güçlükle yürüten ekipler, Cevizlik grup köy yolunun ulaşıma kapanmaması için dün geceden itibaren karla mücadele çalışması yürütüyor.

Şırnak

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 15 santimetre, kırsal kesimde ise 30 santimetreye ulaştı.

Dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezine bağlı 2, Uludere ilçesine bağlı 2 ve Beytüşşebap ilçesine bağlı 15 köy ile 6 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Şırnak Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler yollarda biriken karları temizlerken İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri de kapanan köy ve mezra yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücülerin yolda kaldığı görüldü.

Kentteki esnaflar, iş yerlerinin önünde biriken karı temizliyor. Çocuklar ise kartopu oynayarak bu anların keyfini çıkarıyor.

