Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 15:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçak üretilen 1320 litre içki ele geçirildi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen 1320 litre içki, 50 litre etil alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine Yeniçiftlik Mahallesi'nde 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, kaçak üretilen 570 litre rakı, 750 litre şarap, 50 litre etil alkol, ruhsatsız av tüfeği ve 5 farklı damıtma ve üretim sistemi ele geçirildi.
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