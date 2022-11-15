Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da tankerin çarptığı 70 koyun telef oldu
[Fotograf: DHA]
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin çarptığı sürüdeki 70 koyun telef oldu.
Mardin'den Batman istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, Hasankeyf ilçesinin Üçyol köyü mevkiinde yayladan kışlaklara dönüş yolundaki göçerlerin koyun sürüsüne çarptı.
Kazada 70 koyun telef oldu.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Etiketler: Batman
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