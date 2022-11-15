Ahmed, Mecliste yaptığı konuşmada, isyancılarla yapılan barış anlaşmasının uygulanması için ısrarla çalışılmasını istedi.

Çatışmaların merkezi olan Tigray'ın normale dönmesi ve onarımın hızlanması için Etiyopyalılara destek çağrısında bulunan Ahmed, bölgeye tüm temel hizmetlerin yeniden sağlanmasına öncelik verildiğini kaydetti.

Ahmed, "Savaş kısır döngüsüyle boğuşurken barış ve kalkınma amaçlarına ulaşmak imkansız." ifadesini kullandı.

Addis Ababa hükümeti ile TPLF arasında Güney Afrika'da yürütülen görüşmeler sonrasında 2 Kasım'da çatışmaların durdurulması anlaşması yapılmıştı.

Etiyopya, çatışmaların durmasının ardından bölgeye insani yardım sevkinin başladığını, Tigray'ın yüzde 70'inin kontrol altına alındığını belirtmişti.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar, binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.