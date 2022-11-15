Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.

Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen H. K. ile Ş. Ö., geliş istikametinde E. K. idaresindeki halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü E. K. gözaltına alındı.