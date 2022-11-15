Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da halk otobüsünün çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti
Ağrı'da, otobüsten indikten sonra yolun karşısında geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı 2 kadın hayatını kaybetti.
Fırat Mahallesi'nin Erzurum Caddesi üzerinde halk otobüsü, Hayrettin Atmaca Kız İmam Hatip Lisesi önündeki durakta yolcu indirdi.
Otobüsün önünden yolun karşı tarafına geçmek isteyen H. K. ile Ş. Ö., geliş istikametinde E. K. idaresindeki halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücü E. K. gözaltına alındı.
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