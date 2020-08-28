Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Reşadiye Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki imal edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Evde yapılan aramada, bandroller, şişe kapakları, dolu ve boş içki şişeleri, ölçüm ve temizleme aletleri ele geçirildi.

M.Ç. göz altına alındı.