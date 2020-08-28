Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." duyurusunda bulundu.