İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir lojistik firmasının deposunda bulunan boş bir konteynerde arama gerçekleştirdi.

Konteynerin arka kısmına zulalanmış 330 kilogram plaka, reçine ve takoz esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.