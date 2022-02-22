Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

57. Alay Yürüyüş Komitesi Başkanı Hikmet Yılmaz, 12 yıldır 57. Alay'ın adını yaşatmak için Çanakkale'ye yürüdüklerini söyledi.

57. Alay'ın Çanakkale Savaşları'nda çok önemli bir kahramanlık gösterdiğini ifade eden Yılmaz, "Bizim sancağımız namusumuzdur. Bizim sancağımız kutsalımızdır. Biz son sancaktarımız şehit olana kadar sancağı yere düşürmez devrederiz. 57. Alay yürüyüşçüleri sancak devir teslimini ve yürüyüşlerimizi tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz. Bizim sancağımız 22 Şubat 1915'te Mustafa Kemal Atatürk'ün elinden alınan son sancak olarak yüreğimizde. Biz o sancakla yatıyor, kalkıyor biz o sancakla yürüyoruz." dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da 57. Alay'ın asla unutulmayacağını belirterek Tekirdağ'da kurulan 57. Alay'ın Çanakkale'de büyük kahramanlıklar gösterdiğini ve savaşın kaderini değiştirerek kazanılmasını sağladığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Yılmaz, kente 57. Alay Anıtı yapılmasını için talep ettikleri dilekçeyi tören alanında Başkan Albayrak'a teslim etti.

Daha sonra Yılmaz ve Tekirdağ Vali Yardımcısı Murat Eren arasında temsili sancak devir teslim töreni gerçekleştirildi.