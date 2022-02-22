Randevu alarak ilçede Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne gelenlere aşı odasında TURKOVAC yapıldı.

Başhekim Mustafa Karabulut, vatandaşların TURKOVAC'a ilgi gösterdiğini, toplumda yerli ve milli olması nedeniyle onu bekleyen bir kesim olduğunu, bu kişilerin hızlı bir şekilde hastaneye başvurarak aşı olmak istediklerini vurguladı.

Randevu alarak aşıya gelen Osman Yıldırım, yerli aşının ilçeye geldiğini duyunca aşı olmak için hastaneye geldiğini anlatarak, "TURKOVAC aşısını oldum, devletimize ve milletimize güveniyorum, inancım sonsuzdur. Allah devletimizden razı olsun.” dedi.

İlçede öğretmen olarak görev yapan Ahmet Rıza Koç ise uzun zamandır TURKOVAC’ı beklediklerini dile getirerek, "Sabah öğrendik hemen ailecek randevu alıp aşımızı olmaya geldik. Tüm aşılardan daha güçlü koruyucu olduğuna inandığımız yerli ve milli aşımızı olduğumuz için gurur ve mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.