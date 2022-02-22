Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içerisinde haklarında yakalama kararı bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 91 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.