Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da aranan 91 kişi yakalandı
Malatya'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı ve hapis cezası olan 91 kişi yakalandı.
Malatya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son 1 hafta içerisinde haklarında yakalama kararı bulunan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 91 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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