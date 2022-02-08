Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC, uygulanmaya devam ediyor.

Şehir hastanesinde aşı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirten Başhekim Lütfi Çağatay Onar, TURKOVAC'ın etkinliğinin ve güvenirliliğinin emsallerine kıyasla daha üstün olduğunu belirtti.

Bugün itibarıyla Tekirdağ'da 3 bin 800 kişiye yerli aşı yapıldı. Hastalar özellikle TURKOVAC'ı tercih ediyor.

"Yerli aşının önemli bir yan etkisi yok"

Salgınla mücadelede kişisel korunmanın dışında aşıların zamanında yapılmasının da önemine işaret eden Onar, "Vaka sayılarının artıyor olması aşının gücünün az olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine hastane yatış oranı emsal dönemlere kıyasla son derece az görüyoruz. Yerli aşıda şu ana kadar bizim yaptığımız aşılar içerisinde önemli bir yan etki görülmedi. Bu çok önemli bizim açımızdan" diye konuştu.

Kent sakinlerinden Mehmet Çelik de yerli ve milli TURKOVAC aşısını yaptırdığını belirterek, sırası gelenleri aşı olmaya çağırdı.

Tekirdağ, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı aşılama oranlarına göre, 84,7 oranıyla mavi kategoride yer alıyor.