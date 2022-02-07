Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 23:59Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Otomobilinde saldırıya uğrayan şahıs yaralandı
[Fotoğraf: İHA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobili içinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
Şevkatiye Mahallesinde otomobiliyle seyir halinde olan M.K., husumetlisi A.T.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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