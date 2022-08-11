Akşam saat 21.00 sıralarında Muratlı çevre yolunun Müsellim Mahallesi kavşağında kaza meydana geldi.

İddiaya göre; Muratlı’dan Müsellim yönüne doğru hareket halindeki A.A. sevk ve idaresinde bulunan otomobil ile Süleymanpaşa’dan Muratlı yönüne doğru hareket halindeki G.Y. yönetiminde bulunan otomobil çarpıştı.

G.Y. yönetimindeki otombil çarpışmanın etkisiyle plakalı otomobil takla attı.

Başından darbe alan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücüye ilk müdahaleyi 112 Sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.A. ise, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı.