İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kadınlar Denizi, Cumhuriyet, Ege ile Türkmen mahallelerinde hırsızlık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı ve kasten yaralama suçlarını işledikleri suçlamasıyla C.Ç., F.E. ve L.Ö.'yü kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ö. serbest bırakılırken, C.Ç. ve F.E. tutuklandı.