Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da zehir tacirlerine operasyon
[Fotoğraf: Arşiv]
Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
M.A. ve B.Y'nin zaman zaman kente getirdikleri uyuşturucuyu sattığı belirlendi.
Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar kenevir, esrar ve metamfetamin ele geçirildi.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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