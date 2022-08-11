Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 71 kovan arı telef oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yangın sonucu 71 kovan arı telef oldu.
Kavaklı beldesinde arıcılık yapan M.K. piknik tüpüyle kovanlardaki bal mumlarını erittiği esnada tüp alev aldı.
Kısa sürede büyüyen yangın arı kovanlarına sıçradı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında 71 kovan arı telef olurken, 400 kilogram bal ile bal süzme makinesi zarar gördü.
Etiketler: Kırklareli
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