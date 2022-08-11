Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, bir restoran düzenlediği basın toplantısında, geleneksel hale getirdikleri festivalin bu yıl üçüncüsünün organize edildiğini söyledi.

"Giresun fındığının ismini dünyaya duyurmak istiyoruz"

Amaçlarının Giresun kalite fındığının ismini dünyaya duyurmayı amaçladıklarını ifade eden Çetin, "En Kalite fındık Giresun'da bulunmakta. Fındığın dünyada ki, başkenti ise Giresun'dur. Dünyanın en değerli fındığı olan Giresun fındığının ismini dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Giresun halkını 16 Ağustos Salı günü yapılacak olan festivale davet eden Çetin, programda mahalli ve ulusal sanatçıların katılacağı konser etkinliğinin de düzenleneceğini sözlerine ekledi.