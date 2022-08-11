Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 temmuz ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği 19 bin 24 oldu.

Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçakların sayısı ise 136 olarak kayıt altına alındı.

Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de toplamda 203 ton olarak gerçekleşti.