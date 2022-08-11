Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman Havalimanı 20 bine yakın yolcuya hizmet verdi
[Fotograf: AA]
Adıyaman Havalimanı, temmuz ayında 19 bin 24 yolcuya hizmet verdi.
Devlet Hava Meydanları (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 temmuz ayı istatistiklerine göre, Adıyaman Havalimanı iç hat yolcu trafiği 19 bin 24 oldu.
Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçakların sayısı ise 136 olarak kayıt altına alındı.
Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de toplamda 203 ton olarak gerçekleşti.
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