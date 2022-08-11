Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sağanak tarım arazilerine zarar verdi
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan su baskını, tarım arazilerine zarar verdi.
Sağanak bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde su baskını yaşandı.
Bölgede bazı tarım arazilerinin, oluşan su baskını nedeniyle zarar gördüğü bildirildi.
Etiketler: Afyonkarahisar
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