Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Rasim Ergene Caddesi'nde seyyar arabasıyla börek satan R.T. ile börek almak isteyen R.Ç. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada R.T. bıçakla yaralandı. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli R.Ç'yi gözaltına aldı.
Etiketler: Edirne
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